"Комитет по туризму Москвы сообщил работникам посольства КНР в России о том, что 20 февраля 23 туриста из китайского Сянгана в районе станции метро "Новослободская", увидев российских полицейских и медиков, сбежали на экскурсионном автобусе. Затем, по приказу российской полиции, автобус остановился. Медики проверили температуру каждого пассажира, а также узнали, что эти туристы прибыли в Москву 19 февраля", — пишет ведущая китайская газета.

"По требованию российской стороны, туристическая группа остановила свой запланированный маршрут и вернулась в гостиницу для 14-дневной самоизоляции", — говорится в статье.

"Работник посольства КНР в РФ отметил, что дипломатическое представительство сразу же вышло на связь с МИД РФ и правительством города Москвы, попросило российскую сторону не предпринимать чрезвычайные меры, гарантировать законные права и интересы китайских граждан в соответствии с законами и правилами, а также положениями двусторонних юридических документов", — сообщает издание.

Посольство КНР в РФ также призвало китайских граждан в России следовать инспекционным и карантинным мерам российской стороны, после въезда в страну пребывать в самоизоляции. При необходимости выхода в город после завершения периода самоизоляции рекомендуется иметь при себе паспорт.

По информации газеты "Хуаньцю шибао", которой посольство КНР в РФ предоставило детали инцидента, из-за эпидемии коронавируса в настоящее время в России под медицинским наблюдением находятся свыше 11 тыс. граждан Китая.

"До 20 февраля этого года около 10 тыс. китайских студентов вернулись в Россию, у отдельных учащихся зафиксирована повышенная температура, однако случаев заражения новым типом коронавируса среди них еще не выявлено", — пишет "Женьминь жибао" на русском языке.

Она отмечает, что противоэпидемические департаменты Москвы проверяют температуру китайских граждан в местах их сосредоточения, а именно в учебных заведениях, гостиницах и на рынках.