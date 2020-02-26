Инцидент произошел в отеле Ibis Beaune Centre. Группа из 30 китайских туристов прибыла в Бон на ночевку в рамках автобусной экскурсии по региону. Вечером во вторник один из туристов умер от сердечного приступа, после чего из-за опасений в связи с коронавирусом других членов группы попросили остаться в своих номерах.

Как уточняется, ограничения коснулись только группы китайских путешественников. Другие туристы могут беспрепятственно покинуть гостиницу.

"Китайцы останутся в отеле, пока не будут получены результаты анализов умершего туриста на Covid-19. На это уйдет один день. Изначально планировалось, что утром в среду они на автобусе отправятся в Париж. Группа уже давно путешествует по Европе, они побывали в Швейцарии и Нидерландах", — пишет портал.

Бон – город на востоке Франции недалеко от популярного у китайских туристов города Дижон.