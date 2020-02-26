Рейсы будут осуществляться по средам и субботам на воздушных судах Airbus A319. Полеты продлятся до 24 октября 2020 года.

Полеты по данному маршруту болгарская авиакомпания не выполняла с марта 2014 года.

"В наступающем летнем сезоне Bulgaria Air будет также осуществлять полеты из Петербурга на черноморские курорты в Варну и Бургас. Старт рейсов запланирован на 2 июня 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

Bulgaria Air является национальным авиаперевозчиком Болгарии. География полетов включает более 25 городов в странах Европы, Ближнего Востока, в России. Флот авиакомпании составляют 10 воздушных судов, в том числе Embraer Е190, А319 и А320.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ООО "ВВСС" являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.