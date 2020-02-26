Как пишет издание, за это время около 40% туристов приехали в страну ради пляжного отдыха, 30% — ради посещения исторических достопримечательностей. Всего в Королевстве около 10 тыс. исторических мест.

"Саудовская Аравия вскоре объявит о ряде новых реформ для привлечения инвестиций в туристический сектор. Пока объектов инфраструктуры недостаточно. В стране взят курс на дальнейшую диверсификацию экономики – в том числе, за счет развития туризма", — отмечает издание.

Саудовская Аравия 28 сентября впервые в истории начала выдачу электронных виз иностранным туристам из 49 стран – в том числе, россиянам. Электронная виза стоит $117, она оформляется онлайн и выдается на год для многократного въезда. По визе нельзя посещать Мекку и Медину, они по-прежнему останутся открытыми только для мусульман и паломников.