"Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь", — говорится в сообщении дипмиссии в Твиттере.

Отмечается, что посольство следит за ситуацией с введением карантина в отеле на о.Тенерифе (Канарские острова) в связи с обнаружением там возможного источника заболевания коронавирусом. Местные власти принимают меры санитарно-карантинного характера. Консульский отдел и Почётное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле.

Ранее сообщалось, что сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса Covid-19.

Вокруг территории отеля выставлен полицейский кордон.

Испанские СМИ сообщают со ссылкой на заявление представителя правительства Марии Хесус Монтеро, что гости отеля на Тенерифе, где у итальянца диагностировали заражение коронавирусом, останутся под карантином до проведения второго теста пациента на коронавирус. "Гости останутся в отеле до (проведения — ИФ) второго теста и, в зависимости от его результатов, будут предприняты соответствующие санитарные меры", — сказала она.

По словам Марии Хесус Монтеро, супругу гражданина Италии изолировали, у нее также взяли анализы для выявления возможного заражения коронавирусом. Сам мужчина находится в одной из больниц острова.