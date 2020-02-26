По словам одного из организаторов, генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, в нем участвуют представители практически всех сфер индустрии туризма, а также студенты и преподаватели Российского государственного университета туризма и сервиса. Всего на конкурс поступило около 21 тыс. заявок, из них порядка 1,3 тыс. отобраны для участия в полуфиналах конкурса. Самому молодому участнику конкурса – 18 лет, самому опытному – 83 года.

"У конкурса две цели: найти ярких, талантливых, способных людей, которые готовы работать в туристической отрасли. И больше узнать про нашу страну, замечательные места, которые туристам была бы предоставлена возможность посетить», — сказал Комиссаров.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что туристическая отрасль является драйвером тульской экономики.

"В последние четыре года в Тульской области реализуется новая стратегия развития туризма. Мы стремимся, чтобы все лучшее, что наработано в индустрии туризма, появилось в нашем регионе. И не только в Туле, но и в малых городах области. Им мы уделяем особое внимание", — подчеркнул Федорищев.

Он отметил, что в нынешнем году будет отмечаться 500-летие Тульского кремля как начала становления Большой засечной черты. Этой важной дате посвящены новые турмаршруты, проведение реставрационных работ на объектах культуры. Основные торжества пройдут в сентябре 2020 года.

Президент одного из организаторов конкурса, Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян напомнил, что в тульском полуфинале участвуют 46 москвичей, 22 представителя Московской области и шесть туляков. По его словам, это представители абсолютно всех сфер индустрии гостеприимства.

Завершится полуфинал конкурса в Туле 27 февраля.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

На конкурс зарегистрировались более 20 тыс. участников. Первый полуфинал прошел в Сочи, ещё в семи городах полуфиналы пройдут в марте. По их итогам 200 участников будут приглашены для участия в финале и только 50 из них получат звание "Мастера гостеприимства". Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.