Около тысячи туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса Covid-19. Это произошло после того, как коронавирус обнаружили у итальянского врача, остановившегося в отеле со своей женой. Он был помещен на карантин в местной клинике.

Туристы не могут покидать отель, вокруг его территории выставлен полицейский кордон.

"Нам нельзя выходить за пределы номера... И у нас очень мало информации о том, что происходит. Потребовалось много часов – шесть или семь, перед тем как нам принесли что-нибудь поесть", — рассказала она.

Туристка добавила, что с сотрудниками отеля постояльцы никак не контактируют. "Мы заботимся друг о друге, но чувствуем себя полностью изолированными. Работник, принесший еду, был одет в защитный костюм", — сказала путешественница.

Между тем, отель H10 Costa Adeje Palace исчез из вариантов бронирования на сервисе Booking.com. Гостиницу можно найти, но доступных дат для бронирования нет. Также нельзя открыть отзывы путешественников.

H10 Costa Adeje Palace – отель 4* в Коста-Адехе. В среднем туристы оценивали проживание в нем высоко – им нравятся просторные номера, близость пляжа и разнообразная еда.