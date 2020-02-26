"В связи с подготовкой к чемпионату мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта, ISU внимательно следит за ситуацией в Сеуле. Союз конькобежцев Южной Кореи сообщил, что компетентные органы Сеула распорядились закрыть ледовый каток Мокдонг и отменить все запланированные соревнования. Таким образом, ISU не может провести чемпионат мира по шорт-треку конькобежцев 2020 года", — говорится в сообщении.

"ISU благодарит Союз конькобежцев Кореи за их усилия по подготовке к этому событию и за их сотрудничество на критическом этапе мониторинга, предшествующем принятию этого решения. Принимая во внимание распространение коронавируса во всем мире, нехватку времени и логистические проблемы, перенести турнир в другое место будет крайне трудно. Тем не менее, этот вопрос будет прорабатываться в будущем. ISU будет поддерживать тесный контакт с Корейским союзом конькобежцев и членами международного союза", — отмечают в ISU.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

Тем временем Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап". Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в Южной Корее составило 1,146 тыс. человек.