«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ведомства.

Также ведомство призывает туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

«Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации будет оперативно доводить ее до туроператоров, турагентов и туристов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Туристы могут обращаться в Ростуризм по «горячей линии» 8-(499)-678-12-03.

Роспотребнадзор в среду рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до ее нормализации. По данным ведомства, в Корее зарегистрировано почти 980 случаев заболевания, в том числе 11 с летальным исходом. В Иране – 95 случаев и 15 смертей, в Италии – 283 заболевших, 7 умерших.