"Выращенная в Сарепте горчица стала известна во всем мире как "русская", превратив Царицын в одну из трех мировых горчичных столиц наряду с французским Дижоном и английским Девонширом. В частности, именно в Сарепте в 1810 году появился первый в России горчично-маслобойный завод, ставший одной из "визитных карточек" Волгоградской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители нового музейного пространства, смогут узнать о том, как использовалась горчица разными народами начиная с Древней Греции и заканчивая последними достижениями современного горчичного завода. Особое внимание уделено распространению горчицы в России и развитию горчичного производства в Сарепте.

"На выставке работает цифровая электронная "Горчичная библиотека". На которой представлены экспонаты из фондов музея-заповедника, макет горчичного завода и торгового дома Сарепты в Санкт-Петербурге, оригинальные элементы оборудования с сарептского горчичного завода", — уточняется в сообщении.

Кроме того, гости музея смогут попробовать получить горчичное масло из семян на прессах по технологиям 200-летней давности, с дальнейшей дегустацией горчичной продукции.