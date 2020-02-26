Согласно законопроекту, опубликованному на официальном портале правовой информации, в Налоговый кодекс могут быть включены неналоговые платежи — утилизационный сбор, налог на доходы операторов сети связи и гостиничный сбор. Поправки предполагают, что туристический сбор заменит действующий сейчас неналоговый платеж курортный сбор, который взимается с 1 января 2018 года на территории Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. В Крыму введение сбора отложено на 2020 год.

По мнению президента РСТ, в части гостиничного сбора новый законопроект — яркий пример "фискального беспредела". "Никакой это не перенос курортного сбора в Налоговый кодекс. Курортный сбор целевой, полученные от него средства идут на развитие туристской инфраструктуры, по нему предусмотрены льготы для многих социально незащищенных групп населения. А это просто новый оборотный налог в размере до 3% на "доходы от оказания гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц" — вдобавок к только что увеличившемуся с 18% до 20% налогу на добавленную стоимость", — сказал Шпилько.

Как отметил президент РСТ, ссылки законодателей на то, что гостиничные и туристские сборы вводятся во многих странах, несостоятельны потому, что в этих странах, как правило, совершенно другие условия гостиничного бизнеса. "Так, в странах ЕС VAT – тот же НДС — в среднем на порядок ниже, чем у нас. Во Франции, Испании и Италии это 10%, в Германии — 7%, в Бельгии, Нидерландах и Португалии — 6% ", — подчеркнул Шпилько.

Он напомнил, что увеличение налогового бремени предлагается в условиях снижения в России спроса на внутреннем рынке — в условиях эскалации имущественных налогов, при существующей разнице со странами-конкурентами процентных ставок по кредитам.

"Достаточно сказать, что, по оценкам Cushman&Wakefield, средние сроки возвратности инвестиций в гостиничное строительство только за период 2014-2018 гг. возросли с 10-11 до 14-15 лет. Поэтому невольно возникает вопрос, как подобные инициативы возникают на фоне заявлений с высоких трибун о развитии туризма, как структурном приоритете экономики, и снижении фискальной нагрузки на бизнес", — заключил Шпилько.