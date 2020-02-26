Роспотребнадзор в среду рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой до ее нормализации. По данным ведомства, в Корее зарегистрировано почти 980 случаев заболевания, в том числе 11 с летальным исходом. В Иране – 95 случаев и 15 смертей, в Италии – 283 заболевших, 7 умерших.

«Рекомендации Роспотребнадзора пока не позволяют туристам требовать полного возврата денег за оплаченные туры, так как для юридических последствий необходимо точно сформулированное органом власти указание на опасность пребывания туристов в том или ином месте в форме решения (рекомендаций) компетентного органа власти. Порядок действий прописан в ст.14 закона об основах туристской деятельности в РФ», — сказал Мохов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в свою очередь, рассказала порталу «Интерфакс-Туризм», что закон о туристской деятельности регулирует возврат денег только тем туристам, кто купил путевки у туроператоров. "И, думаю, даже сейчас ответственные туроператоры, которые не хотят потерять клиента, с пониманием отнесутся к ситуации и будут искать компромисс — переносить даты туров, менять направления", — считает она.

В то же время, по словам эксперта, даже если Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Иран и Южную Корею в связи с существующими там угрозами безопасности, самостоятельным путешественникам придется самим разбираться с отелями и авиакомпаниями.

"Могу сказать, что перевозчики в подобных ситуациях чаще всего идут навстречу туристам, хотя закон о туристской деятельности распространяется только на туроператоров. Но могут выставить и какие-то ограничения по возврату денег, как это сделали отдельные авиакомпании в 2011 году после цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии», — добавила Тюрина.

Как следует из статьи 14 закона о туристской деятельности, при расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с рекомендациями федеральных или региональных органов государственной власти о нежелательности поездок в ту или иную страну, туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.