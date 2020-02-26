Празднование Масленицы проводится с 25 февраля по 1 марта. Гостей ждут интерактивные программы, мастер-классы, традиционные развлечения и, конечно, угощения.

Центральной площадкой для празднования станет Лыбедский бульвар, где 29 февраля гости праздника смогут присоединиться к традиционным русским играм и забавам, послушать народные песни и попробовать разнообразные угощения.

Сожжение чучела Сказочной Масленицы пройдет 1 марта в туристическом комплексе "В некотором царстве" под Рязанью. Кроме того, в программе праздничных гуляний игры и забавы, перетягивание каната, ледяной столб. Желающие смогут принять участие в мастер-классах в "Деревне мастеров" и попробовать свои силы в росписи витражей и кузнечном ремесле.

Окунуться в атмосферу русских уличных крестьянских гуляний и забав, посмотреть представление в балагане Петрушки и покататься на лошадях гости Масленицы смогут 1 марта на территории музея-заповедника С. Есенина. Участники программы могут приобщиться к лучшим традициям празднования проводов зимы и встречи весны и узнать, как отмечали Масленицу в начале 20 века. Здесь же будет работать веселая ярмарка народных ремесел.

Как сообщалось ранее, в Рязанской области в 2020 году пройдет более 15 крупный событий, потенциально интересных туристам и экскурсантам. В числе основных — проекты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 125-летию поэта Сергея Есенина, 925-летию Рязани, а также III Международный форум древних городов, который будет посвящен народному творчеству.