Больше всего больных — 1146 — выявлено в Южной Корее, на территории Японии — 850, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 323 больных, Иране — 95, Сингапуре — 91, в Гонконге — 85, США — 53, Таиланде — 37, на Тайване — 31, в Австралии — 23, Малайзии — 22, Германии — 18, Вьетнаме — 16, Франции — 14, ОАЭ и Великобритании — по 13, Макао и Канаде — по 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Бахрейне, Испании, Омане, России, Австрии, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии и Швейцарии.