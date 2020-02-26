"В Сочи продолжаются поиски пропавших детей, которых предположительно унесло в море вечером 25 февраля 2020 года. В настоящее время на месте работает уже более 200 человек, в том числе спасатели МЧС России, служба спасения МО г. Сочи, сотрудники полиции, представители казачества и добровольцы из числа местных жителей. Кроме того на месте работают психологи", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что работы по поиску детей продолжались всю ночь на береговой линии, а с наступлением светлого времени суток на обследование акватории моря вышел катер МЧС России, с воздуха задействован вертолет МЧС России К-32 с тремя спасателями на борту.
"Ситуация находится на особом контроле МЧС России", — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что вечером 25 февраля двое несовершеннолетних пытались перейти реку Псезуапсе в п. Лазаревское Краснодарского края и были снесены в море потоком воды.