В ведомстве отметили, что работы по поиску детей продолжались всю ночь на береговой линии, а с наступлением светлого времени суток на обследование акватории моря вышел катер МЧС России, с воздуха задействован вертолет МЧС России К-32 с тремя спасателями на борту.

"Ситуация находится на особом контроле МЧС России", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что вечером 25 февраля двое несовершеннолетних пытались перейти реку Псезуапсе в п. Лазаревское Краснодарского края и были снесены в море потоком воды.