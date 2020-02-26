Там напомнили, что по информации ВОЗ, в Италии, Корее и Иране фиксируется резкий рост числа заболевших COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, приведенным в сообщении, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 смертей.