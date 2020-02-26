"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран. Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в среду.
Там напомнили, что по информации ВОЗ, в Италии, Корее и Иране фиксируется резкий рост числа заболевших COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, приведенным в сообщении, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 смертей.