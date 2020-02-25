"Относительно появляющейся в ряде СМИ информации о, якобы, применении ограничительных мер для воздушных судов, задействованных на авиамаршрутах между Россией и Италией, сообщаем, что это не соответствует действительности. По информации, имеющейся в распоряжении посольства, регулярные авиарейсы между нашими странами осуществляются в штатном режиме", — говорится в сообщении дипмиссии в Твиттере.

В развитие ситуации с коронавирусом в Италии в российском посольстве сообщили, что в настоящее время карантин объявлен в 10 городах области Ломбардия: Бертонико, Казальпустерленго, Кастельджерундо, Кастильоне Д'Адда, Кодоньо, Фомбио, Малео, Сан-Фьорано, Сомалья, Терранова дей Пассерини и в одном городе Венето — в город Во.

Посольство России в Италии ранее во вторник настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок без крайней необходимости в регионы Северной Италии — Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романью, затронутые коронавирусом.

В свою очередь во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что авиаперевозчики выполняют рейсы между Россией и Италией без ограничений, несмотря на вспышку коронавируса.

"Пока никаких ограничений на авиасообщение с Италией не вводится и не планируется. Все рейсы — и чартерные, и регулярные, выполняются по расписанию", — сказал собеседник агентства.

В московских аэропортах пока не введены дополнительные меры безопасности в отношении рейсов из Италии.

"Санитарные службы не получали распоряжений на дополнительный осмотр салонов самолетов, прибывших из Италии. Массовые замеры температуры тела пассажиров этих рейсов также не производятся", — сказал источник.

Тем временем, как передает корреспондент "Интерфакса", на улицах, вокзалах и в аэропортах ряда городов Италии введены усиленные меры безопасности.

В частности, в аэропортах Бергамо и Венеция (Марко Поло) медики в защитных костюмах в зоне прилета при помощи бесконтактных инфракрасных термометров измеряют температуру тела всем прибывающим пассажирам и лишь после этого допускают до паспортного контроля.

На площадях и вокзалах в Милане и Флоренции дежурят вооруженные военные.

В центре Флоренции, рядом с приемным покоем больницы Санта-Мария Нуова Международный красный крест совместно с властями развернули полевой госпиталь. Возле него дежурят медики в защитных костюмах и многочисленные журналисты.

В скоростных поездах в Италии на информационных экранах в режиме реального времени пассажирам сообщают о мерах предосторожности, а также числе подтвержденных случаев заражения в Италии.