"Первый подтвержденный случай (коронавируса — ИФ) в Швейцарии", — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, случай зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший госпитализирован.

"Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана", — отметили в швейцарском ведомстве.

Все лица, которые контактировали с заболевшим, также помещены на карантин.

"Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения", — указывается в сообщении.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Число заразившихся там приближается к 300.