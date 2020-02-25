"Гости останутся в отеле до (проведения — ИФ) второго теста и, в зависимости от его результатов, будут предприняты соответствующие санитарные меры", — сказала она.

По словам Марии Хесус Монтеро, супругу гражданина Италии изолировали, у нее также взяли анализы для выявления возможного заражения коронавирусом. Сам мужчина находится в одной из больниц острова.

Ранее сообщалось, что сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса Covid-19.

Вокруг территории отеля выставлен полицейский кордон.