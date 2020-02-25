Ранее сообщалось, что семь человек умерли в Италии от последствий заражения этим вирусом.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (212 случаев заражение и шесть умерших) и Венето (42 случая заражения и один умерший). Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. В оппозиции обвиняют правительство в том, что не были заблаговременно приняты меры по защите страны от коронавируса.