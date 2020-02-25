«Ростуризм внимательно следит за ситуацией в связи со вспышкой короновируса на севере Италии и находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором», — сообщили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с рекомендацией посольства РФ в Италии не ездить в некоторые регионы на севере страны.

Ранее эксперты пояснили порталу "Интерфакс-Туризм", что рекомендация посольства не означает ограничений на поездки и продажу туров, так как такие рекомендации должны исходить от МИДа, Роспотребнадзора или Ростуризма.

Как сообщалось, в Италии сейчас может находиться до 20 тыс. российских туристов. По информации туроператоров, аннуляции туров из-за сообщений об эпидемии коронавируса есть, но они единичны. Туркомпании изменяют программы туров, чтобы они не затрагивали регионы, пострадавшие от коронавируса.

По информации министерства здравоохранения Италии, в стране по состоянию на вторник выявлено более 280 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса уже действует рекомендация МИД РФ и Ростуризма российским гражданам не ездить в Китай, и туроператорам — прекратить продажу туров в эту страну. Также остановлено авиасообщение с Китаем.