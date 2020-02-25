Среди задач комитета — выработка законодательных инициатив и эффективных решений с учетом мнения различных заинтересованных групп, обеспечение равнодоступности туристских и экскурсионных услуг для детей, поиск новых подходов к организации детских экскурсий и путешествий, формирование лучших региональных практик в сфере детского туризма.

Свое участие в комитете уже подтвердили большинство регионов России, в том числе Магаданская область, Пермский край, Кузбасс, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Бурятия, Мордовия, туроператоры Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Псковской, Смоленской и других областей.

"Наряду с отдыхом дети должны иметь гарантии на экскурсии и путешествия по родной стране. Для развития детского туризма требуется формирование государственно-частного партнерства, в том числе привлечение банков для финансирования стартапов, создание специальных мер государственной поддержки, снятие административных и социально-экономических ограничений, совершенствование понятийно-терминологического аппарата, законодательное закрепление основных понятий, классификация видов детского туризма, и главное — создание новых качественных турпродуктов, по-новому собранных маршрутов", — подчеркнул президент ОСИГ Грант Бабасян.

Первое заседание комитета состоится 11 марта 2020 года в Москве.

ОСИГ – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации организаций турбизнеса для защиты их профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом.