Соответствующее распоряжение подписано им 25 февраля. Совещание было созвано для выработки мер по предупреждению распространения коронавируса на территории республики, где Бганба сообщил об этом решении его участникам.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик сказала, что вскоре от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса, разработанные при Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия сообщил участникам совещания, что случаи заражения зафиксированы в более чем 30 странах мира, в том числе в 10 государствах Европейского региона.

"Мы осуществляем мониторинг за эпидемической обстановкой в республике, приняли дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через абхазско-грузинскую границу по реке Ингур. Хотелось бы отработать подобный алгоритм диагностирующих мероприятий и на границе с Российской Федерацией", — сказал Цахнакия.

Бганба в свою очередь подчеркнул, что "все граждане, пересекающие границы республики с острыми симптомами респираторных инфекций, должны госпитализироваться".

Как сообщает пресс-служба правительства, власти Абхазии намерены рекомендовать гражданам республики воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса.

С 6 февраля временный запрет на въезд в Абхазию был введен по рекомендации Минздрава республики для граждан Таджикистана, Узбекистана, Южной Кореи, Китая и Киргизии.