"Это рекомендация гражданам, а не бизнесу. Рекомендация об осторожности и осмотрительности, следовать ей или нет каждый решает сам, в меру своего жизненного опыта", — сообщил генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Он напомнил, что только МИД, Ростуризм или Роспотребнадзор вправе указать на опасность посещения, указать на угрозу жизни и здоровью туристов. «В исключительных случаях может быть дана рекомендация о прекращении продаж туров по отдельным направлениям, но это не запрет гражданам на выезд, они могут самостоятельно купить билет и лететь», — сказал эксперт.

С ним согласна пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она также добавила, что после рекомендаций посольства туристы не смогут отказаться от уже оплаченных туров без штрафов.

Тюрина пояснила, что согласно статье 14 закона о туристской деятельности при расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с рекомендациями уполномоченных федеральных или региональных органов не ездить в страну, туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

«При этом форс-мажорные обстоятельства наступают, если МИД, Ростуризм или Роспотребнадзор рекомендуют не ездить в ту или иную страну, это уполномоченные органы. Посольства к ним не относятся», — сказала она.

В то же время, по словам Тюриной, если туристы решат обратиться в суд, чтобы получить возврат денег, турфирма его наверняка проиграет и будет обязана выплатить все средства за аннулированный тур. «Суд сочтет рекомендацию посольства важным обстоятельством, а по тому же закону о туристской деятельности турфирма обязана предоставлять безопасный продукт», — подчеркнула эксперт.

Посольство России в Италии во вторник настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок без крайней необходимости в регионы Северной Италии — Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романью, наиболее затронутые коронавирусом. Источник сообщил «Интерфаксу», что Россия пока не планирует ограничивать авиасообщение с Италией, несмотря на вспышку коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии сейчас может находиться до 20 тыс. российских туристов. По информации туроператоров, аннуляции туров из-за сообщений об эпидемии коронавируса есть, но они единичны. Туркомпании изменяют программы туров, чтобы они не затрагивали регионы, пострадавшие от коронавируса.

По информации министерства здравоохранения Италии, в стране по состоянию на вторник выявлено более 280 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса уже действует рекомендация МИД РФ и Ростуризма российским гражданам не ездить в Китай, и туроператорам — прекратить продажу туров в эту страну. Также остановлено авиасообщение с Китаем.