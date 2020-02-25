"Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от росграждан в посольство и генеральные консульства России в Италии по этому вопросу не поступало", — говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

Российские загранучреждения в Италии продолжают работать в штатном режиме, сообщили в посольстве.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии превысило 280 человек, умерли семь человек. Большинство случаев заражения зафиксировано в регионах Ломбардия и Венето.

Ранее сообщалось, что в Италии сейчас может находиться до 20 тыс. российских туристов. По информации туроператоров, аннуляции туров из-за сообщений об эпидемии коронавируса есть, но они единичны. Туркомпании изменяют программы туров, чтобы они не затрагивали регионы, пострадавшие от коронавируса.