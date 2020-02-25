"Пока никаких ограничений на авиасообщение с Италией не вводится и не планируется. Все рейсы — и чартерные, и регулярные, выполняются по расписанию", — сказал собеседник агентства.

В московских аэропортах пока не введены дополнительные меры безопасности в отношении рейсов из Италии.

"Санитарные службы не получали распоряжений на дополнительный осмотр салонов самолетов, прибывших из Италии. Массовые замеры температуры тела пассажиров этих рейсов также не производятся", — сказал источник.

Тем временем, как передает корреспондент "Интерфакса", на улицах, вокзалах и в аэропортах ряда городов Италии введены усиленные меры безопасности.

В частности, в аэропортах Бергамо и Венеция (Марко Поло) медики в защитных костюмах в зоне прилета при помощи бесконтактных инфракрасных термометров измеряют температуру тела всем прибывающим пассажирам и лишь после этого допускают до паспортного контроля.

На площадях и вокзалах в Милане и Флоренции дежурят вооруженные военные.

В центре Флоренции, рядом с приемным покоем больницы Санта-Мария Нуова Международный красный крест совместно с властями развернули полевой госпиталь. Возле него дежурят медики в защитных костюмах и многочисленные журналисты.

В скоростных поездах в Италии на информационных экранах в режиме реального времени пассажирам сообщают о мерах предосторожности, а также числе подтвержденных случаев заражения в Италии. По информации министерства здравоохранения Италии, в стране по состоянию на вторник выявлено более 280 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Италии сейчас может находиться до 20 тыс. российских туристов. По информации туроператоров, аннуляции туров из-за сообщений об эпидемии коронавируса есть, но они единичны. Туркомпании изменяют программы туров, чтобы они не затрагивали регионы, пострадавшие от коронавируса.