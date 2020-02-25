"С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно — в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", — говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

В посольстве призвали российских граждан, находящихся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса "незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны".

"Кроме того, с учетом принятия властями Италии усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении", — сказали в дипмиссии.

По информации министерства здравоохранения Италии, в стране по состоянию на вторник выявлено более 280 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Италии сейчас может находиться до 20 тыс. российских туристов. По информации туроператоров, аннуляции туров из-за сообщений об эпидемии коронавируса есть, но они единичны. Туркомпании изменяют программы туров, чтобы они не затрагивали регионы, пострадавшие от коронавируса.