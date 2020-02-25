Рейсы будут выполняться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Вылет из Красноярска по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям запланирован в 17:30, прибытие в Сочи — в 22:55 (местное время для каждого пункта). В обратном направлении полеты будет осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам в 00:10, прибытие в Красноярск — 05:40.

В настоящее время из аэропорта Сочи "Аэрофлот" выполняет прямые перелеты в Москву и Симферополь.

Как материалам аэропорта, прямого авиасообщения между Красноярском и Сочи на данный момент нет.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания РФ. В ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" 51,17% акций — у государства, 3,5% — государственной корпорации "Ростех", 5,1% — у физических лиц, 0,1% — у менеджмента компании, 35,7% — у институциональных инвесторов. Еще 4,3% составляет пакет казначейских акций.

АО "Международный аэропорт Сочи" вместе с аэропортовыми комплексами Краснодара и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" — СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). В 2019 году аэропорт обслужил 6,772 млн пассажиров, что на 7% превышает показатель предшествующего года.