Среди рекомендаций – избегать контакта с простуженными людьми или держаться от них на расстоянии метра, не касаться руками лица, не принимать антибиотики и противовирусные препараты без назначения врача, но срочно обращаться за помощью при температуре и лихорадке.

Следует помнить, что домашние животные не являются переносчиками коронавируса. Также неопасны посылки из Китая и товары, на которых написано Made in China.

В ЭНИТ напомнили, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее подвержены тяжелым формам коронавируса пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.

"Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы (кашель, чихание, простуда), но он не передается по воздуху. Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе", — следует из рекомендаций ВОЗ.

На данный момент ВОЗ не призывала ограничить туристические поездки и товарообмен между странами из-за коронавируса и подчеркнула отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий.

В Италии на прошлой неделе началась вспышка заболеваемости коронавирусом. Первый заболевший, заразившийся от гражданина Китая, был госпитализирован 19 февраля в регионе Ломбардия. За прошедшее время заболевание подтвердилось у 229 человек, шестеро скончались, еще 27 находятся в реанимации.

Вирус распространился в областях Ломбардия, Венето, Эмилия-Романия, Лацио и Пьемонт. По состоянию на 25 февраля Италия занимает третье место в мире по числу заболевших после Китая и Южной Кореи. 11 коммун страны закрыты для посещений. Власти Венеции прервали карнавал, из-за коронавируса закрыты выставки, музеи и театры, включая знаменитую "Ла Скала" в Милане.