По словам министра туризма и спорта Таиланда Пхипхата Ратчакитпракана, эпидемия коронавируса сократила число китайских туристов, посещающих Таиланд, на 90%. Число гостей из других стран снизилось на 60%. "В связи с резким снижением въездного турпотока, Управление по туризму страны (TAT) приняло решение популяризировать поездки внутри страны для поддержки турбизнеса", — отмечает агентство Xinhua.

Кампания по продвижению внутреннего туризма называется "Iconsiam, Thais Help Thais", она предполагает скидки на перелеты внутри страны, а также 50% скидки на размещение в гостиницах.

Таиланд за прошлый год посетили более 39 млн иностранных туристов, но из-за эпидемии коронавируса страна может потерять до 5 млн гостей и не досчитается $8 млрд дохода от туризма.

В департаменте по туризму Вьетнама также сообщают, что потенциальные туристы из других стран избегают поездок в страну из-за страха заразиться коронавирусом. По словам представителя ведомства, через три месяца ущерб туриндустрии от аннуляций поездок может составить от $3 до 4 млрд.

Как отмечают местные СМИ, загрузка гостиниц Вьетнама из-за коронавируса снизилась на 50-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Китайские туристы обычно составляют примерно треть въездного турпотока Вьетнама. В последнее время эта цифра снизилась почти до нуля, потому что КНР запретила своим гражданам выезжать за рубеж. В свою очередь, Вьетнам запретил въезд путешественникам из районов Китая, пострадавших от коронавируса", — пишет VnExpress.

В 2019 году Вьетнам посетило 18 млн иностранных туристов, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Доходы от туризма составляют $35 млрд или 10% ВВП страны.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, вскоре вирус распространился по миру. По данным Роспотребнадзора на 25 февраля, в Китае зафиксировано 77,6 тыс. случаев коронавируса, за его пределами – более 2,6 тыс. случаев. Всего от болезни скончались 2,7 тыс. человек.