"Безопасность и здоровье посетителей – наш приоритет. Ассоциация выставочной индустрии Германии (AUMA), немецкие организаторы выставок и ITB Berlin отслеживают ситуацию и находятся в постоянном контакте с министерством здравоохранения Германии. Сейчас нет никаких оснований для отмены выставок в стране", — говорится в официальном сообщении организаторов ITB Berlin.

Выставка ITB Berlin в 2020 году пройдет с 4 по 8 марта в выставочном центре Messe Berlin. В прошлом году в ней приняли участие около 10 тысяч компаний из 181 страны. ITB Berlin считается одной из главных туристических выставок в мире.

Как отмечается, в качестве меры безопасности в этом году на выставке будут дополнительно проводить дезинфекцию и уборку.

На данный момент в Германии подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом. Запрета на въезд в страну для граждан Китая, других азиатских стран или Италии нет. В то же время, пассажирам из "опасных" регионов предлагают сдать тесты на коронавирус до высадки в Европе.

В связи с коронавирусом в Европе уже отменили ряд крупных мероприятий – в частности, Mobile World Congress в Барселоне, Венецианский карнавал, футбольные матчи и другие события.