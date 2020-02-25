"Главная транспортная артерия нашей республики — федеральная трасса А-155, ведущая к курортам Карачаево-Черкесии, отныне стала еще более комфортной и безопасной. При проведении работ по капремонту здесь применялись современнейшие технологии, нацеленные в первую очередь на безопасность дорожного движения", — написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в инстаграме.

Глава региона отметил, что благодаря расширению трассы, усилению дорожного полотна, установке барьерных заграждений и строительству 7 км линий светодиодного электроосвещения по обе стороны от проезжей части, этот участок трассы стал безопасней, как для водителей, так и для пешеходов.

"Еще одно немаловажное следствие капремонта на данном участке — здесь исчезли автомобильные пробки в час пик на въезде в Черкесск по утрам, и на выезде — по вечерам. Отныне пропускная способность здесь увеличилась в два раза — до 35 тыс. автомобилей в сутки, что, безусловно, позволит сократить путь до наших знаменитых курортов", — отметил глава КЧР.

Темрезов подчеркнул, что теперь трасса А-155 соответствует всем нормативным требованиям на всем ее протяжении — 120 км.