Полетный план изменили по запросу министерства здравоохранения Турции. По данным издания, после того, как самолет приземлился в Анкаре, пассажиров перевезли в больницу, где они будут находиться в карантине 14 дней.

Sabah напоминает, что в минувшее воскресенье в связи с ситуацией с коронавирусом Турция закрыла границу с Ираном. В то же время самолет Turkish Airlines, прибывший из Тегерана в Анкару, был первым рейсом, вывозившим турецких граждан из Ирана.

Ранее во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 95 человек, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.