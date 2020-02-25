"Выбраны два направления — Самара и Псков. Расчетный размер субсидии маршрута Калининград — Самара составил более 19 млн рублей, из Калининграда в Псков — более 7 млн рублей. Авиабилеты, субсидируемые за счет областного бюджета, могут приобрести все граждане без исключения. Первый самолет из Самары прибыл в Калининград 24 февраля", — цитирует пресс-служба министра развития инфраструктуры области Елену Дятлову.

По ее словам, в рамках осенне-зимнего расписания рейсы Калининград-Самара будут выполняться один раз в неделю. В период весенне-летнего расписания планируется выполнение рейсов с частотой два раза в неделю.

Под руководством заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова состоялось совещание с руководством авиакомпании "РусЛайн" по вопросам развития региональных авиаперевозок. В ходе встречи представители авиакомпании выразили готовность открыть рейс Калининград — Псков с частотой полетов два раза в неделю с 1 апреля текущего года.

В настоящее время авиакомпанией "РусЛайн" подано заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,369 млн человек.