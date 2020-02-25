"Для правительства Тульской области развитие туризма — одно из перспективных направлений. В 2019 году в регион приехали более 1 миллиона туристов. Сейчас для нас особенно актуально повышение качества обслуживания гостей и создание комфортной туристской среды", — приводятся в сообщении слова Соломатиной.

По данным правительства области, в прошлом году музеи Тульской области приняли около 4 млн посетителей, среди них — гости из всех регионов России и из-за рубежа.

Тула — третий музейный центр России после Москвы и Санкт-Петербурга. В этом направлении в регионе реализуется ряд масштабных проектов, в частности, создание Музейного квартала.

По данным правительства региона, в 2018 году турпоток в Тульскую область составил порядка 830 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Ростуризм включил Тульскую область в проект "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями. Всего в Тульской области действует 226 туристических маршрутов и 114 межрегиональных.