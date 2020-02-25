"Коронавирус обнаружили у итальянского врача, который находился в отпуске в Испании. В результате в отеле H10 Costa Adeje Palace ввели карантин, его "заложниками" оказались около тысячи постояльцев. Снаружи гостиницу караулят полицейские, которые следят, чтобы никто не выходил", — пишет издание.

Как отмечается, заболевший итальянец находится в изоляции от остальных постояльцев, его анализы будут направлены в Мадрид для повторной проверки. В Испанию он приехал из итальянской Ломбардии и жил в отеле с женой около шести дней. Несколько дней он чувствовал лихорадку, после чего обратился к врачам.

Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании после того, как заболел британец на острове Майорка и немец на острове Гомера.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.