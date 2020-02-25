"Фестиваль "Вкусы Золотого кольца" пройдет с 26 февраля по 11 марта. Сначала он объединил семь городов — Ярославль, Кострому, Переславль-Залесский, Суздаль, Вологду, Углич и Иваново, но буквально сегодня к участникам присоединился ресторан из Ростова Великого", — сказал он.

Кашников отметил, что в рамках первого фестиваля шеф-повары представят авторские рецепты, еда будет готовиться из местных продуктов.

"В ресторанах-участниках гостям будет предложено дегустационное меню из трех блюд по специальным ценам: пельмени — 250 рублей, волжский судак — 350 рублей, напиток с медом — 200 рублей", — сообщил он, добавив, что это рекомендованная цена.

"Рестораны могут установить на эти блюда более низкие цены. Однако выше рекомендуемых блюда продавать нельзя", — подчеркнул Кашников.

По его словам, рестораны хотят показать своим гостям русскую кухню. "Главная цель — повысить интерес к новой русской кухне", — заключил Кашников.

Как отметил организатор фестиваля Алексей Новиков, подобные фестивали призваны привить гостям новый вкус. "Ресторанный рынок становится более профессиональным, а гости — опытнее. Наша задача — улучшить их вкусы", — сказал Новиков.

В ходе пресс-конференции директор департамента туризма правительства Ярославской области Юлия Рыбакова пообещала оказать всяческую поддержку гастрономическому фестивалю.

"Здорово, когда идеи о проведении крупных мероприятий исходят не от государства, а от бизнеса. Департамент туризма готов оказать все необходимую помощь в продвижении фестиваля", — отметила Рыбакова.

В завершении пресс-конференции президент ассоциации кулинаров Ярославской области Юлия Скороходова предположила, что в будущем пройдет Второй гастрономический фестиваль.

"Подобный фестиваль — безграничное пространство для развития гастрономии. В 2020 году Ярославль отметит 1010-летие, хорошо бы приурочить проведение второго фестиваля к этой дате", — отметила она.

Кашников, отвечая на предложение Скороходовой, сказал, что второй фестиваль, скорее всего, пройдет летом 2020 года.