"Франция – одна из самых посещаемых стран в мире, на туризм приходится 8% ее ВВП. С начала эпидемии коронавируса поток сократился на 30-40% — это негативно влияет на экономику", — передает телеканал.

Как отмечается, ежегодно Францию посещают около 2,7 млн китайских туристов, но в 2020 году ситуация изменится. Из-за запрета на туристические поездки из Китая в страну были отменены более 200 тыс. рейсов.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2019 году Франция стала самым популярным направлением для туристических поездок в мире – путешественники посещали ее 90 млн раз.

С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировали 12 случаев заражения, один человек скончался.