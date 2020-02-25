На 12:12 МСК курс евро составил 71,04 руб./EUR1 (+1,51 рубля к уровню предыдущего закрытия). Доллар США при этом подорожал на 1,32 рубля — до 65,395 руб./$1; доллар находится на максимальных уровнях с 2 октября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро в ходе торгов вторника вслед за большинством валют emerging markets, которые дешевеют на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая.

Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник более чем на 3,3% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса COVID-19. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов. Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных COVID-19. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов.

Семь летальных исходов вследствие заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии, выявлен 231 зараженный, сообщает во вторник итальянский телеканал TG24. Наибольшее количество заражений приходится на итальянские области Ломбардия (172) и Венето (33). В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в Италии соседние с ней балканские страны — Словения, Хорватия, а также Сербия ввели особые меры контроля за людьми, возвращающимися из Италии. Таким образом, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Распространение COVID-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.