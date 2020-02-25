"Радуемся все вместе – работу катка продлили до 9 марта", — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, в будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. В понедельник, 2 марта, будет технический день. Весь сезон для посетителей будут работать три основных павильона проката спортивного инвентаря и экспресс-павильон, который будут открывать дополнительно в выходные и праздничные дни.

Билеты можно приобрести в 22 кассах по периметру катка, а также на сайте ВДНХ. Заплатить за прокат и посещение катка можно и при помощи карты "Тройка". Стоимость зависит от сеанса и способа покупки, действуют льготы, специальные тарифы, предусмотрены бесплатные сеансы катания для пенсионеров со вторника по четверг с 11:00 до 15:00. Цена билета для взрослых начинается от 330 руб. при покупке онлайн и от 350 руб. при покупке в кассах, для детей – от 140 и от 150 руб. соответственно.

В этом сезоне каток на ВДНХ открыли 22 ноября 2019 года, 80-летний юбилей посвящен зимним традициям развлечений советских времен.