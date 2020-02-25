"Если люди были в пострадавших (от коронавируса — ИФ) районах, помещенных итальянским правительством на карантин (регионы Ломбардия и Венето — ИФ), им следует свести контакты с людьми к минимуму, даже если у них нет гриппоподобных симптомов", — заявил Хэнкок в эфире телерадиокорпорации Би-би-си.

Хэнкок добавил, что таких же рекомендаций следует придерживаться и тем, кто вернулся из северной Италии.

Министр также посоветовал тем британцам, кто оказался в находящихся на карантине городах, связаться с британским посольством в Риме.

Эпидемиологическая ситуация в Италии осложнилась на прошлой неделе, когда первый случай заражения был отмечен у 38-летнего жителя населенного пункта Кастильоне д'Адда в Ломбардии.

В настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

На данный момент в Италии выявлены порядка 230 случаев заражения коронавирусом, зафиксированы семь летальных исходов.

Наибольшее количество заражений приходится на итальянские области Ломбардия (173) и Венето (33), чьи районы помещены на карантин.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.