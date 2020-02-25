В Италии на прошлой неделе началась вспышка заболеваемости коронавирусом. Первый заболевший, заразившийся от гражданина Китая, был госпитализирован 19 февраля в регионе Ломбардия. За прошедшее время заболевание подтвердилось у 229 человек, шестеро скончались, еще 27 находятся в реанимации. Вирус распространился в областях Ломбардия, Венето, Эмилия-Романия, Лацио и Пьемонт. По состоянию на 25 февраля Италия занимает третье место в мире по числу заболевших после Китая и Южной Кореи. 11 коммун страны закрыты для посещений. Власти Венеции прервали карнавал, из-за коронавируса закрыты выставки, музеи и театры, включая знаменитую "Ла Скала" в Милане.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что, по предварительным данным, сейчас в Италии может находиться около 6-7 тыс. организованных туристов.

«Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может находиться сейчас около 20 тыс. российских туристов. Большинство организованных туристов из России отдыхает сейчас в Риме – до 40%, по данным туроператоров. Туроператоры также сообщают, что в стране нет паники ни у местных жителей, ни у находящихся на отдыхе туристов. Просьб о досрочном прерывании отдыха в Италии у российских туристов на местах также нет», — сказала она.

Аннуляции есть, но единичные

В объединенной сети турагентств «ТБГ-Горячие туры» не зафиксировали аннуляций туров в Италию и не заметили снижения продаж. "В рамках нашей сети никакой паники нет, поводов для беспокойства нет, туры продаются в обычном режиме. Объективно рынок спокойно относится к вспышке коронавируса в Италии и говорит, что, по больше части, эта история несколько раздута», — рассказали в пресс-службе сети.

Но, как считают эксперты компании, для того, чтобы туристический рынок в России ощутил на себе последствия вспышки в Италии, прошло еще слишком мало времени, и спад продаж может наступить позже. «Говорить о последствиях вспышки вируса в регионах страны можно будет в течение ближайшей недели, если у туроператоров будут массовые обращения, отказы и прочее. Потому что нужно будет вырабатывать некий инструмент для решения этих вопросов", — рассказали в пресс-службе.

В компании также заметили, что глубина продаж туров в Италию достигает трех недель.

В пресс-службе туроператора Pac Group сообщили, что запросы на аннуляции на ближайшие даты есть, но они не носят массового характера.

«Часть клиентов высказывает обеспокоенность, другие более взвешенно оценивают ситуацию, не отменяют свои поездки. Большая часть выезжающих в ближайшие даты – это горнолыжники. Горнолыжные курорты не затронуты зоной карантина, люди спокойно отдыхают, никаких изменений, ограничений на курортах нет. По информации от наших представителей на горнолыжных курортах, все общественные места открыты, работают магазины и рестораны, туристы отдыхают спокойно», — рассказали в компании.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Tez Tour, темпы продаж туров в Италию сохраняют прежние показатели.

"Есть единичные звонки от клиентов с уточнением по ситуации, однако аннуляций заявок по состоянию на сегодня нет. Ни на одном из популярных у туристов курортов страны случаев заражения зафиксировано не было. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся на постоянной связи с нашими специалистами на местах", — уточнили в компании.

Меры безопасности

По информации Pac Group, в аэропортах Европы, включая Италию, путешественникам измеряют температуру тела, чтобы не допустить вспышки инфекции. «Такая мера действует давно, она отлажена, не вызывает затруднений и не требует корректировок времени прибытия в аэропорт», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что принимающие компании в Италии предлагают российским туристам отдых в регионах, не затронутых эпидемией коронавируса. "Мы получили специальное письмо от наших принимающих партнеров. Они заявляют, что будут стараться сделать отдых туристов в Италии максимально спокойным и безопасным, предлагая им не затронутые вирусом направления и регионы для путешествий в качестве альтернативы", — сообщили в «Интуристе».

В Pac Group также подчеркивают, что все организованные туры, проходят через города, которые расположены вне зоны карантина.

В социальных сетях турагентства сообщают, что некоторые туристы спрашивают, нельзя ли в связи со вспышкой вируса купить тур в Италию подешевле.

Как сообщает газета La Reppublica, министерства здравоохранения Израиля, Ирландии, Греции и Хорватии рекомендовали своим гражданам не ездить в Италию. Отложены все поездки школьных групп. Власти США, Великобритании и Германии рекомендовали соблюдать осторожность. Во Франции введен 14-дневный карантин для тех, кто приехал из области Ломбардия, подобные меры для возвращающихся из Италии вводят и другие европейские страны.

Представители итальянского турбизнеса, по данным издания, призвали правительство принять решительные меры для скорейшего решения проблемы коронавируса. Президент итальянской федерации путешествий и туризма Ивана Йенич заявила, что на туризм приходится ВВП страны 13%, и невозможно допустить, чтобы эта отрасль осталась без поддержки правительства.