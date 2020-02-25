"Сурки проснулись — быть весне. Грызуны впервые в новом году покинули свою уютную нору 19 февраля", — говорится в сообщении на странице зоопарка в фейсбуке.

За несколько дней до этого глава сурковой группы — четырехгодовалый самец Арчи — расчистил выход из норы от земли, сухой травы и глины.

"Обыкновенно пробуждение сурков приходится на первую неделю марта, а если зима выдалась снежной, то зверьки могут проспать и до середины месяца. Однако в этом году из-за нехарактерно теплой зимы и раннего таяния снега, сурки проснулись на три недели раньше положенного", — сообщает зоопарк.

В начале сентября сурки ушли в спячку.

В настоящее время проснувшиеся сурки постепенно начинают отходить от спячки и возвращаться к привычному режиму жизни. Наиболее активен из них самец Арчи: он каждый день по несколько раз совершает обход своей территории, обновляет дополнительные входы в нору и выметает сор из подземных ходов. Две самки Сара и Нагайна пока что не появляются на поверхности. Они всегда начинают выходить из норы на одну-две недели позже, чем Арчи.

"В этом году наши сурки проснулись несколько раньше, чем обычно. Однако зоологи были к этому полностью готовы, поскольку снег в вольере грызунов начал активно таять еще в начале февраля. Сурки достаточно чутко ощущают перемену температур и просыпаются только тогда, когда приходит потепление", — говорится в сообщении.

В первые дни после пробуждения зверьки достаточно осторожны. Они проверяют, как успел измениться окружающий мир за время их отсутствия, обходят свои владения и оставляют свежие метки на земле: чтобы каждый незваный гость знал, что заходит на чужую территорию. Несмотря на то, что сурки обходятся без пищи практически пять месяцев, они не спешат набрасываться на корм: первое время они продолжают расходовать жировые запасы и только через пять-семь дней после пробуждения понемногу начинают проявлять интерес к еде.

"Сейчас Арчи получает только необходимый минимум кормов. Специалисты приносят ему свежий салат, а также микс из овощей. Ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурка нужно время, чтобы возобновить работу", — сообщает зоопарк.

Вместе с пробуждением сурков зоопарк стал готовиться к переходу на весенний режим работы. С 1 марта попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам и другим животным можно будет с 9:00 до 18:00. Кассы будут работать с 9:00 до 17:00. В этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию.

Пока сурки только отходят от спячки, специалисты зоопарка готовятся будить тушканчиков, которые провели больше четырех месяцев в специальных холодильных камерах. Вслед за ними проснуться должны бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин. Пока хищники остаются в своих искусственных берлогах, за их состоянием в режиме реального времени с помощью камер наблюдения следят зоологи. Также они навещают медведей раз в неделю, чтобы аккуратно заглянуть в их берлоги через специальное смотровое окно. Тем не менее рядом с вольерами косолапых все еще сохраняется режим тишины: важно, чтобы пробуждение медведей было максимально деликатным и постепенным, отмечают в пресс-службе.