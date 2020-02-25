"В связи с сильным ветром сесть высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями на электроэнергетических системах, особенно связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения", — сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Также объявлено экстренное предупреждение в связи высокой опасностью схода снежных лавин в горах республики.

"25-27 февраля в горах КЧР на высоте более 1500 метров лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач", — говорится в сообщении.