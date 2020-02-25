"Ушел из жизни человек, усилиями которого государственный музей-заповедник "Петергоф" стал одной из ярчайших жемчужин в ожерелье петербургского исторического наследия", — говорится в соболезновании.

По мнению Беглова, возрождение знаменитых дворцов, фонтанов, парков стало делом всей жизни Знаменова. Его мудрость, глубочайшие профессиональные знания, преданность музейному делу сделали его непререкаемым авторитетом в музейном сообществе.

"Он прожил долгую счастливую и профессионально насыщенную жизнь. Нам всем будет очень не хватать Вадима Валентиновича, но лучшей памятью о нем останется великолепный ансамбль музея-заповедника "Петергоф", который по праву считается историческим достоянием всей России", — отмечает губернатор.

Как сообщалось, Знаменов скончался на 84-ом году жизни в Петербурге в понедельник.

Знаменов родился 17 декабря 1936 года в Ленинграде. В 1965 году после окончания исторического факультета Ленинградского университета он был принят в Петродворец на должность главного хранителя. Уже через девять лет Знаменов стал генеральным директором музея, реализовав на этом посту самые амбициозные музейные и научные проекты.

В 2009 году указом министерства культуры Российской Федерации Знаменов назначен президентом музея-заповедника "Петергоф".

При его непосредственном личном участии коллективом музея проделана многолетняя работа по изучению дворцов и парков, проведена реставрация сохранившихся и воссоздание утраченных в годы Великой Отечественной войны памятников. Благодаря его профессионализму, знаниям и преданности делу восстановлены всемирно известный Большой каскад, дворцы Нижнего парка и Александрии.

Разработанные Знаменовым экспозиции заслужили признание тысяч посетителей, ежегодно приезжающих в Петергоф. Созданные руководимым им коллективом музеи — "Банный корпус Монплезира", "Кухонный корпус", "Мыльня для кавалеров" ежедневно привлекают посетителей.

Знаменов инициировал создание принципиально новых для Петергофа музеев. Его детища — "Особая кладовая", "Музей фонтанного дела", "Музей игральных карт", "Музей семьи Бенуа". Большое участие президент Петергофа принял в процессе воссоздания уникального подъемного стола в павильоне "Эрмитаж" и создания "Лабиринта" в Нижнем парке.