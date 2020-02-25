"Конечно, постоянное обсуждение в прессе новостей о лайнере в Йокогаме влияет на продажи туроператоров. Некоторые туристы перенесли поездки с февраля на май-июнь, причем с частичной потерей денег. Но в целом спрос на майские туры практически не пострадал, бронируют даже лучше, чем год назад", — сказала она.

Другие путешественники, по ее словам, переносят поездки на осень. "Большинство людей, частично или полностью оплативших туры на период цветения сакуры, заняли выжидательную позицию, пока в силу не вступили штрафы по их датам вылета. Туристы не торопятся полностью оплачивать путевку, ждут развития событий", — заметила эксперт.

Она сообщила, что в то же время, несмотря на истерию вокруг коронавируса, россияне довольно активно спрашивают Японию на осень в расчете, что через полгода все придет в норму. "Туристы волнуются, что будет с Олимпиадой (должна пройти в июле-августе – ИФ), хотят получить четкую информацию – собирается ли Япония вводить какие-то ограничения, проверки на границе, как власти борются с распространением вируса", — сказала Тюрина.

Есть и отказы от туров, но чаще всего туристы просто интересуются ситуацией в стране и условиями аннуляции. "Сейчас штрафы стандартные, но, если японские власти закроют аэропорты, тогда аннуляции пройдут и вовсе без штрафов", — отметила Тюрина.

Она добавила, что власти страны держат ситуацию под контролем. "Сейчас путешествовать по Японии комфортно: турпоток из Китая схлынул, можно осматривать достопримечательности без обычных толп туристов. Но убедить в этом людей не так-то просто – некоторые даже от Турции отказываются, так как вирус всех напугал", — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в опустевшем из-за эпидемии коронавируса японском Киото запустили промо-кампанию для привлечения туристов.