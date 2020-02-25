"Экспозиция составлена в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. Она посвящена результатам археологических исследований в исторической части Тулы на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади, проведенной в 2017-2018 годах", — говорится в сообщении.

Выставка разбита на несколько тематических блоков. Среди экспонатов — домашняя утварь, одежда и личные вещи, предметы ремёсел и промыслов, торговли и т.д.

Экспозицию сопровождают большеформатные фотографии этого района старой Тулы и открытых в ходе археологических исследований объектов, а также — мультимедийный комплекс с информацией о самих раскопках и найденных предметах.

Всего в ходе археологических исследований в исторической части Тулы было обнаружено свыше 1,5 тыс. артефактов.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные торжества состоятся в конце сентября.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.