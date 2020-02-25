По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро в ходе торгов вторника вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющими на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая.

Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник более чем на 3,3% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса COVID-19. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов. Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных COVID-19. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов.

Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом в Италии достигло 203, четыре человека скончались. Таким образом, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи. Распространение COVID-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.

По данным на 11:02 мск курс доллара США составил 65,0175 руб., поднявшись на 94,5 коп. к уровню предыдущего закрытия. Евро при этом подорожал на 1,02 рубля — до 70,55 руб.; европейская валюта находится на максимальных уровнях с 3 февраля.