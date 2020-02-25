В январе 2020 года Турцию посетило 130,6 тыс. россиян – это на 42,4% больше, чем годом ранее (91,7 тыс.). Россияне заняли третье место по численности после туристов из Болгарии (162,2 тыс.) и Грузии (132,7 тыс.).

В топ-5 также вошли путешественники из Германии (122,4 тыс.) и Ирана (120,5 тыс.).

Всего в январе Турцию посетило 1,79 млн иностранных туристов – на 16,11% больше, чем годом ранее. Большинство путешественников выбрали Стамбул – 1 млн человек, а также провинции Эдирне – 222,5 тыс., Анталья – 153 тыс., Артвин – 143,7 тыс. и Анкара – 34,4 тыс.