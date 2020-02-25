"23 февраля по техническим причинам был задержан вылет воздушного судна авиакомпании "Россия" сообщением "Южно-Сахалинск — Москва", на борту находилось 212 человек", — говорится в сообщении.

Пассажирам рейса были предоставлены услуги, предусмотренные в случае задержки рейса — напитки, питание, размещение в гостинице. В пункт назначения люди вылетели 24 февраля.

"Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям наземных аэропортовых служб", — сказано в сообщении.

Расследование авиационного события проводит Дальневосточное территориальное управление Росавиации.